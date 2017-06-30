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Дальнее зарубежье 30.06.2017 19:57

Президенты США и Турции в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Катара и борьбу с терроризмом - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу обсудили по телефону ряд тем, включая методы урегулирования кризиса между Катаром и рядом ближневосточных государств, а также противодействие терроризму, говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по целому ряду тем, включая способы разрешения нынешних разногласий между Катаром и его соседями по Персидскому заливу и среди арабских стран; гарантируя при этом, чтобы все страны работали вместе для прекращения финансирования террористов и для борьбы с экстремистской идеологией", - говорится в документе.

Согласно пресс-релизу, Д.Трамп в свою очередь подчеркнул важность наращивания усилий со стороны "всех наших союзников и партнеров" для борьбы со всеми формами терроризма и экстремизма.

Ранее в этом месяце Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и ряд других стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, КАТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]