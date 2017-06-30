Молдавия создаст все необходимые условия для российского бизнеса - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал бизнесменам из России создать все необходимые условия для работы в республике и призвал их создавать совместные производства.
"У нас развиты и действуют свободные экономические зоны и промышленные парки, где можно наладить такие совместные производства. Но если понадобится создать новые, мы пойдем на это, подключив, если будет необходимо, правительство. Я разговаривал на этот счет с премьер-министром Павлом Филипом", - сказал И.Додон в пятницу на открытом заседании экономического совета при президенте, в котором приняли участие представители крупного бизнеса из России.
В свою очередь российские гости выразили заинтересованность к поставкам свежих овощей и фруктов из Молдавии.
"Мы готовы импортировать из Молдавии свежие замороженные фрукты и овощи, причем, в больших объемах, а также покупать свежую витаминную продукцию", - отметил российские бизнесмены.
Президент просил российский бизнес рассматривать Молдавию в качестве "большой площадки", присутствуя на которой легко организовать производство и экспорт продукции в страны Востока и Запада, пользуясь режимами свободной торговли.
"Мы создадим все условия для такого бизнеса, который гарантирует открытие новых рабочих мест. А когда речь идет о новых рабочих местах, политика отходит на второй план", - подчеркнул И.Додон.
С российской стороны в заседании приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ, председатель совета "Российского союза виноградарей и виноделов" Борис Титов, президент организации "Деловая Россия", председатель Совета директоров фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик, президент винодельческой компании "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, президент группы компаний "Промышленные инвесторы" Сергей Генералов.
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