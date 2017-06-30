Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что считает завершенным период, в течение которого его страна старалась проявлять терпение при попытках решить проблему КНДР.

"Годы "стратегического терпения" закончились", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Д.Трамп пояснил, что "стратегическое терпение" не дало никаких результатов, и потому следует действовать решительнее.