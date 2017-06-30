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Карабахский конфликт 30.06.2017 20:13

Карабахский конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана - премьер

Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде отмечает применение рядом международных организаций двойных стандартов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

А.Раси-заде в пятницу провел в Баку встречу с президентом еврейской организации Bnai-Brith İnternational, действующей в США, Гари Сальцманом, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Премьер на встрече рассказал и о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. А.Раси-заде выразил сожаление тем фактом, что некоторые международные организации применяют двойные стандарты в урегулировании конфликта", - отмечается в сообщении.

Премьер подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулировать только в рамках международных норм, обеспечения территориальной целостности, неприкосновенности границ. "Это принципиальная позиция Азербайджана", - подчеркнул А.Раси-заде.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕМЬЕР, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]