ВВП Саудовской Аравии сократился на 0,5% в I квартале из-за спада в нефтегазовом секторе

ВВП Саудовской Аравии в первом квартале 2017 года снизился на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года на фоне ослабления нефтегазового сектора.

Согласно официальным данным, объем ВВП страны в январе-марте составил 643 млрд риялов ($170 млрд) по сравнению с 646,4 млрд риялов годом ранее.

Объем ВВП в сфере добычи нефти и газа упал на 2,4% - до 246 млрд риялов, сектор нефтепереработки вырос на 1,2%, до 23,65 млрд риялов.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, сокращает добычу нефти в рамках соглашения с другими государствами с начала текущего года.

Соглашение, предусматривающее снижение добычи нефти странами ОПЕК на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года.

В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года - на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего уровня за последние пять лет.

План развития экономики Саудовской Аравии на период до 2030 года предусматривает сокращение зависимости страны от нефтяного сектора, включая продажу на открытом рынке доли в государственной нефтекомпании Saudi Aramco.

ВВП страны без учета нефтяного сектора в первом квартале текущего года вырос до 368,5 млрд риялов по сравнению с 366,2 млрд риялов годом ранее.