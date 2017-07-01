Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды армии Сирии после освобождения города

Сотрудники центрального военного комиссариата Алеппо констатируют, что число желающих бороться с террористами в составе армейских подразделений Сирии ежемесячно увеличивается, после освобождения города военную форму одели сотни бывших студентов и школьников.

"С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов", - сказал журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим, уточнив, с января года защитниками Сирии стали сотни местных призывников.

Он отметил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни.

Офицер уточнил, что конкретных сроков увольнения в запас солдат и сержантов нет. До войны продолжительность срочной службы не превышала 18 месяцев.

Призыв в Сирии круглогодичный, каждый юноша обязан явиться в военкомат сразу после своего 18-летия, студентам предоставляется отсрочка до окончания вуза. Согласно законодательству, за каждый месяц уклонения от военной службы уклонист должен провести в армии два дополнительных месяца.

Намид-али Ибрагим уточнил, что если в семье воспитываются два сына, то службу в армии они пройдут поочередно, чтобы не оставлять родителей одних.