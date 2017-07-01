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Дальнее зарубежье 01.07.2017 08:57

Сотни призывников из Алеппо пополнили ряды армии Сирии после освобождения города

Сотрудники центрального военного комиссариата Алеппо констатируют, что число желающих бороться с террористами в составе армейских подразделений Сирии ежемесячно увеличивается, после освобождения города военную форму одели сотни бывших студентов и школьников.

"С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов", - сказал журналистам начальник центрального военкомата города Намид-али Ибрагим, уточнив, с января года защитниками Сирии стали сотни местных призывников.

Он отметил, что молодые люди идут в армию осознанно, с желанием освободить страну от террористов и приблизить начало мирной жизни.

Офицер уточнил, что конкретных сроков увольнения в запас солдат и сержантов нет. До войны продолжительность срочной службы не превышала 18 месяцев.

Призыв в Сирии круглогодичный, каждый юноша обязан явиться в военкомат сразу после своего 18-летия, студентам предоставляется отсрочка до окончания вуза. Согласно законодательству, за каждый месяц уклонения от военной службы уклонист должен провести в армии два дополнительных месяца.

Намид-али Ибрагим уточнил, что если в семье воспитываются два сына, то службу в армии они пройдут поочередно, чтобы не оставлять родителей одних.

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Тэги: СИРИЯ, АЛЕППО, ПРИЗЫВНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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