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Дальнее зарубежье 01.07.2017 09:25

Жертвой стрелка в нью-йоркской больнице стал один человек, шестеро ранены

Бывший сотрудник одной из больниц Нью-Йорка, открывший в ней огонь, убил одного человека, ранил шестерых и покончил с собой, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Агентство подтверждает, что нападавший являлся бывшим врачом этой больницы.

Ранее телеканал Фокс Ньюз сообщил, что нападавший являлся доктором этой больницы. По данным телеканала, он пришел в госпиталь в белом халате, под которым прятал винтовку.

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Тэги: США, БОЛЬНИЦА, СТРЕЛОК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]