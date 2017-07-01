Жертвой стрелка в нью-йоркской больнице стал один человек, шестеро ранены

Бывший сотрудник одной из больниц Нью-Йорка, открывший в ней огонь, убил одного человека, ранил шестерых и покончил с собой, сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

Агентство подтверждает, что нападавший являлся бывшим врачом этой больницы.

Ранее телеканал Фокс Ньюз сообщил, что нападавший являлся доктором этой больницы. По данным телеканала, он пришел в госпиталь в белом халате, под которым прятал винтовку.