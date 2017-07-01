Вступили в силу законодательные поправки об увеличении пенсионного возраста

Предусматривающие увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет поправки в закон «О трудовых пенсиях» вступают в силу 1 июля.
Поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин - с 60 до 65.
В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.
Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для мужчин до 2021 года ежегодно будет увеличиваться на шесть месяцев, женщин - до 2027 года ежегодно на шесть месяцев.
Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть пенсии». Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.
Р.Бабаев
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