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Спорт 01.07.2017 10:04

Гран при Азербайджана посетили более 71,5 тыс. зрителей

Прошедший 23-35 июня в Баку этап королевских гонок «Формула 1» посетили более 71,5 тыс. зрителей, сообщили в операционной компании Baku City Circuit (BCC).

«Посещаемость второго в истории Гран при Формулы 1 на городской трассе в Баку составила 71 тыс. 541 зритель», - говорится в сообщении.

По сравнению с 2016 годом уровень продажи билетов вырос на 30%, тогда как число зарубежных зрителей – на 100%. Гости из более чем 65 стран стали свидетелями одной из самых драматичных и непредсказуемых гонок в Ф1 за последние годы.

«Сложно передать словами чувство гордости, которое я испытываю после такого потрясающего гоночного уик-энда. Такое значительное увеличение аудитории является свидетельством прогресса, достигнутого в популяризации Ф1 в Азербайджане», - заявил исполнительный директор BCC Ариф Рагимов.

По его словам, Гран при Азербайджана оправдал статус Baku City Circuit как одной из самых интересных трасс в календаре Формулы 1.

«Уверен, что Гран при запомнился всем надолго, а концерты таких звезд, как Таркан, Николь Шерзингер, The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри, стали вишенкой на торте для всех посетителей», - отметил А.Рагимов.

В предварительной версии календаря на сезон-2018 Гран при Азербайджана запланирован на 27-29 апреля.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОРМУЛА/1, ЗРИТЕЛИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]