Гран при Азербайджана посетили более 71,5 тыс. зрителей

Прошедший 23-35 июня в Баку этап королевских гонок «Формула 1» посетили более 71,5 тыс. зрителей, сообщили в операционной компании Baku City Circuit (BCC).
«Посещаемость второго в истории Гран при Формулы 1 на городской трассе в Баку составила 71 тыс. 541 зритель», - говорится в сообщении.
По сравнению с 2016 годом уровень продажи билетов вырос на 30%, тогда как число зарубежных зрителей – на 100%. Гости из более чем 65 стран стали свидетелями одной из самых драматичных и непредсказуемых гонок в Ф1 за последние годы.
«Сложно передать словами чувство гордости, которое я испытываю после такого потрясающего гоночного уик-энда. Такое значительное увеличение аудитории является свидетельством прогресса, достигнутого в популяризации Ф1 в Азербайджане», - заявил исполнительный директор BCC Ариф Рагимов.
По его словам, Гран при Азербайджана оправдал статус Baku City Circuit как одной из самых интересных трасс в календаре Формулы 1.
«Уверен, что Гран при запомнился всем надолго, а концерты таких звезд, как Таркан, Николь Шерзингер, The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри, стали вишенкой на торте для всех посетителей», - отметил А.Рагимов.
В предварительной версии календаря на сезон-2018 Гран при Азербайджана запланирован на 27-29 апреля.
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