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Внутренняя политика 01.07.2017 10:45

В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля имеется более $49 млн.

Более $49 млн. накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июля 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Так, на счету указанного фонда накопилось 83 млн 397 тыс. 952,17 манатов, $212 тыс. 873,88, 7,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ФОНД, НАКОПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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