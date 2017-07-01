В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля имеется более $49 млн.

Более $49 млн. накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 июля 2017 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Так, на счету указанного фонда накопилось 83 млн 397 тыс. 952,17 манатов, $212 тыс. 873,88, 7,436 тыс. евро и 5 тыс. рублей.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Р.Бабаев