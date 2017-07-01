Лукашенко: Белоруссия стабильное государство, войны и революции ей не нужны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, подчеркнув, что гражданам страны не нужны потрясения.
"Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития", - приводит слова А.Лукашенко в субботу президентская пресс-служба.
При этом глава государства подчеркнул, что "белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека". "У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", - заявил президент.
"В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", - говорится в поздравительном послании.
День Независимости - государственный праздник Республики Беларусь, отмечается 3 июля.
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