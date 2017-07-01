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СНГ 01.07.2017 10:53

Лукашенко: Белоруссия стабильное государство, войны и революции ей не нужны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, подчеркнув, что гражданам страны не нужны потрясения.

"Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития", - приводит слова А.Лукашенко в субботу президентская пресс-служба.

При этом глава государства подчеркнул, что "белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека". "У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", - заявил президент.

"В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", - говорится в поздравительном послании.

День Независимости - государственный праздник Республики Беларусь, отмечается 3 июля.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]