Лукашенко: Белоруссия стабильное государство, войны и революции ей не нужны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, подчеркнув, что гражданам страны не нужны потрясения.

"Сегодня с полным правом можно утверждать: Беларусь XXI века - стабильное государство, твердо следующее по пути самостоятельного развития", - приводит слова А.Лукашенко в субботу президентская пресс-служба.

При этом глава государства подчеркнул, что "белорусам не нужны потрясения, войны и революции, спекуляция на демократии и правах человека". "У нас есть выверенные временем идеалы и ценности, и мы никому не позволим навязывать иное", - заявил президент.

"В нашей стране царят мир и порядок. Белорусский народ един, а объединяет его главное - забота об укреплении Отчизны и добросовестный труд ради достижения этой цели", - говорится в поздравительном послании.

День Независимости - государственный праздник Республики Беларусь, отмечается 3 июля.