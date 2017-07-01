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СНГ 01.07.2017 11:40

В России запрещаются розничные продажи пива в ПЭТ-упаковке более 1,5 литра

В России с 1 июля 2017 года запрещаются розничные продажи пива и другой алкогольной продукции в пластиковой упаковке (ПЭТ) более 1,5 литра.

В июне прошлого года Госдума приняла закон, ограничивающий производство и реализацию алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра.

Запрет на производство и оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра действует с 1 января этого года.

Штрафы за производство и продажу алкоголя в ПЭТ-таре составят для юрлиц от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон принят под названием "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Директор по корпоративным отношениям пивоваренной компании Heineken в России Кирилл Болматов называл принятый законопроект "компромиссным вариантом, который, хоть и нанесет пивоваренной отрасли ущерб, все же не убьет ее". "Давление алюминиевого лобби было долгим и жестким, поэтому, несмотря на абсурдность всех аргументов в пользу ограничения ПЭТ-тары, закон об этом ограничении все-таки принят", - сказал он "Интерфаксу".

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Тэги: РОССИЯ, ПИВО, УПАКОВКА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]