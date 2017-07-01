Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане - министр

Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане, заявил министр внутренних дел республики Рамиль Усубов.
«Азербайджанский народ должен знать, что его безопасности ничего не угрожает. Никакая сила не способна вызвать противостояние в нашей стране, нарушить порядок и ввергнуть республику в хаос и анархия, царившие в 1990-х годах», - сказал Р.Усубов в интервью газете «Азербайджан».
Министр подчеркнул, что все, кто предпримут подобные попытки, столкнутся с решительным отпором народа и полиции Азербайджана.
«Граждане должны быть уверены в том, что личный состав органов внутренних дел, верных своей родине, народу и государству, будет и в будущем выполнять свои обязанности для защиты общественного порядка, безопасности населения и государства от противоправных действий», - отметил Р.Усубов.
Р.Бабаев
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