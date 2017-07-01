Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 24° 36° 3 Июл 24° 36° 4 Июл 25° 37°

Внутренняя политика 01.07.2017 10:42

Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане - министр

Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане, заявил министр внутренних дел республики Рамиль Усубов.

«Азербайджанский народ должен знать, что его безопасности ничего не угрожает. Никакая сила не способна вызвать противостояние в нашей стране, нарушить порядок и ввергнуть республику в хаос и анархия, царившие в 1990-х годах», - сказал Р.Усубов в интервью газете «Азербайджан».

Министр подчеркнул, что все, кто предпримут подобные попытки, столкнутся с решительным отпором народа и полиции Азербайджана.

«Граждане должны быть уверены в том, что личный состав органов внутренних дел, верных своей родине, народу и государству, будет и в будущем выполнять свои обязанности для защиты общественного порядка, безопасности населения и государства от противоправных действий», - отметил Р.Усубов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЗОПАСНОСТЬ, УГРОЗЫ, МИНИСТР


Похожие новости


Главы оборонных ведомств Азербайджана и Турции обсудили вопросы региональной безопасности СГБ Азербайджана не зафиксировала попыток устроить провокации во время Исламиады Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана и мирное урегулирование карабахского конфликта – Лариджани Алиев считает важным усиление сотрудничества с Россией в сфере безопасности в условиях нестабильности в регионе Агентство продовольственной безопасности создается в Азербайджане В Азербайджане создается юрлицо публичного права Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]