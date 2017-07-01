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СНГ 01.07.2017 12:12

В начале 2019 года "новая Москва" получит четыре станции метро - заммэра

Четыре станции Сокольнической линии метро в "новой Москве" откроются в начале 2019 года, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За прошедшие годы мы уже открыли две станции Сокольнической линии в новой Москве, еще четыре будут готовы в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал М.Хуснуллин.

Он пояснил, что планируется продлить Сокольническую линию от станции "Саларьево" до станции "Столбово".

"Значительная часть этой линии пройдет по земле, на ней будут размещены станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово", - добавил глава стройкомплекса.

По его словам, на линии предусмотрены небольшие участки, где поезда пройдут в тоннелях, это будет на пересечении с крупными магистралями.

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Тэги: МОСКВА, МЕТРО, АГЛОМЕРАЦИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]