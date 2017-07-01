В Грузии запретили сделки купли-продажи в инвалюте

В Грузии с 1 июля начал действовать запрет на совершение гражданами и юридическими лицами на территории страны сделок купли-продажи товаров и услуг, а также их рекламирование в иностранной валюте.
Соответствующий пакет законодательных актов, требующий от предпринимателей полного отражения стоимости предлагаемых товаров и услуг в национальной валюте - лари, был принят парламентом Грузии в январе 2017 года с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке страны.
Перед вступлением в силу нового порядка Национальный банк Грузии сделал заявление, в котором попросил всех участников сделок купли-продажи учесть, что "нарушение закона, согласно которому лари является единственным платежным средством на всей территории страны, предусматривает соответствующие штрафные санкции, определяемые Кодексом административных правонарушений".
В случае нарушения новых требований физические лица будут оштрафованы на 500 лари (около $208 по текущему курсу - ИФ), юридические лица - на 2 тыс. лари ($832), а в случае повторного нарушения - на 1 тыс. лари ($416) и 5 тыс. лари ($2,080 тыс.) соответственно.
Исключения, когда ценники в иностранной валюте не будут считаться нарушением закона, допускаются лишь на некоторые товары и услуги, в том числе туристические предложения иностранцам на порталах и сайтах на иностранных языках, на услуги, связанные с железнодорожной и международной транспортировкой, а также на роуминговое обслуживание.
Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на начало июля имеется более $49 млн.
Никакая сила не способна вызвать противостояние в Азербайджане - министр
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 733 млн манатов
Anglo Asian Mining по итогам 2016г получила доналоговую прибыль в размере около $7 млн от деятельности в Азербайджане
ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадал 1 человек - МВД
Финал Кубка Конфедераций посетят не менее 53 тыс. зрителей - Мутко
Правоохранительные органы Азербайджана обезвредили за 5 лет 1,3 тыс. преступных групп – глава МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»