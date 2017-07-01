Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 32° Завтра 24° 36° 3 Июл 24° 36° 4 Июл 25° 37°

Дальнее зарубежье 01.07.2017 13:11

Лидеры мусульманской общины США подвергли критике иммиграционный указ Трампа

Лидеры мусульманской общины США высказались против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа и его отношения к исламскому сообществу, сообщают западные СМИ.

"Его (Д.Трампа - ИФ) заявления и его риторика нанесли огромный вред сообществу американских мусульман", - заявил президент крупнейшей организации мусульман США и региона - Исламского общества Северной Америки - Азхар Азиз.

"Нация этой страны всегда была открыта для всех, была толерантной", - добавил он.

Лидеры сообщества также осудили новые правила въезда в США для граждан ряда исламских стран и выразили надежду, что вскоре эти ограничения будут официально признаны неконституционными.

В США с пятницы начали действовать новые правила въезда для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена.

Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются близкие семейные или деловые связи в США. В список близких родственников оказались не включены бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МУСУЛЬМАНЕ, ТРАМП, КРИТИКА


Похожие новости


Мусульманам стали разрешать въезд в США после приостановки судьей указа Трампа Создатель "Фейсбука" пообещал защищать мусульман в ответ на призыв Дональда Трампа закрыть для них границы Белый дом осудил предложение Трампа не пускать мусульман в США Полиция Нью-Йорка распустила спецподразделение по слежке за мусульманами Управление мусульман Кавказа призывает США отказаться от военной операции против Сирии Госсекретарь США Клинтон взяла на себя ответственность за антиамериканские выступления мусульман

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]