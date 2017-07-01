Лидеры мусульманской общины США подвергли критике иммиграционный указ Трампа

Лидеры мусульманской общины США высказались против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа и его отношения к исламскому сообществу, сообщают западные СМИ.

"Его (Д.Трампа - ИФ) заявления и его риторика нанесли огромный вред сообществу американских мусульман", - заявил президент крупнейшей организации мусульман США и региона - Исламского общества Северной Америки - Азхар Азиз.

"Нация этой страны всегда была открыта для всех, была толерантной", - добавил он.

Лидеры сообщества также осудили новые правила въезда в США для граждан ряда исламских стран и выразили надежду, что вскоре эти ограничения будут официально признаны неконституционными.

В США с пятницы начали действовать новые правила въезда для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением - Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена.

Теперь для получения визы граждане этих стран должны будут подтвердить, что у них имеются близкие семейные или деловые связи в США. В список близких родственников оказались не включены бабушки, дедушки, племянники, дяди, тети, двоюродные братья и сестры.