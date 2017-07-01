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Регион 01.07.2017 14:21

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула вице-премьера Каху Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси

Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе выдвинут кандидатом на выборах мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", сообщил журналистам в субботу лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

"Решение политсовета правящей партии "Грузинская мечта" единогласно принято и кандидатом на выборах мэра Тбилиси будет Каха Каладзе", - сказал А.Талаквадзе.

По его словам, "официальное представление кандидатуры в торжественной обстановке состоится через несколько часов".

Кандидатов в мэры Тбилиси официально уже представили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и "Европейская Грузия". От партии ЕНД будет баллотироваться бывший ведущий телекомпании "Рустави 2" Заал Удумашвили, от "Европейской Грузии" - Элене Хоштария.

Выборы мэров в пяти городах и в органы местного самоуправления состоятся в Грузии в конце октября.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, МЭР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]