В Москве вновь ожидается гроза с сильным ветром - МЧС

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях в субботу.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" Росгидромет, в период с 13.00 до 19.00 1 июля в г. Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.