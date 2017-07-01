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СНГ 01.07.2017 14:48

В Москве вновь ожидается гроза с сильным ветром - МЧС

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях в субботу.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" Росгидромет, в период с 13.00 до 19.00 1 июля в г. Москве местами ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление юго-западного ветра 12-17 м/с", - говорится в сообщении столичного главка МЧС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, НЕПОГОДА, МЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]