Власти Демократической Республике Конго объявили о прекращении эпидемии лихорадки Эбола

Двухмесячная вспышка заболеваний лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) прекратилась, за последние 42 дня не выявлено ни одного случая нового заражения вирусом, сообщают западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.
Всего были зафиксированы восемь случаев инфицирования вирусом Эбола, из них четыре - с летальным исходом.
В Минздраве ДРК подтвердили использование новой экспериментальной вакцины для борьбы с вирусом.
Вспышка лихорадки Эбола в ДРК была зафиксирована примерно год спустя после окончания в Западной Африке самой смертоносной эпидемии этого заболевания. Тогда от вируса скончались более 11,3 тыс. человек, а число зараженных достигло 28,6 тыс. человек.
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