Три пассажирских лайнера получили удары молнии во второй половине дня в минувшую пятницу при посадке в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.
"Инциденты произошли накануне между 15:00 и 17:00 мск и совпали с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на Москву шквала. Во время посадки на высоте примерно 3-4 тыс. метров экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска, доложили о поражении разрядами атмосферного электричества", - сказал собеседник агентства.
Все самолеты, несмотря на поражения молнией, приземлились благополучно, никто не пострадал. На послеполетном осмотре самолета Boeing были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже, проводится оценка состояния двух пораженных молнией самолетов Airbus.
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