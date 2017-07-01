Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 37° 4 Июл 24° 36° 5 Июл 25° 37°

СНГ 01.07.2017 15:41

Три авиалайнера получили удары молнии при посадке в "Шереметьево" в грозу

Три пассажирских лайнера получили удары молнии во второй половине дня в минувшую пятницу при посадке в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Инциденты произошли накануне между 15:00 и 17:00 мск и совпали с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на Москву шквала. Во время посадки на высоте примерно 3-4 тыс. метров экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска, доложили о поражении разрядами атмосферного электричества", - сказал собеседник агентства.

Все самолеты, несмотря на поражения молнией, приземлились благополучно, никто не пострадал. На послеполетном осмотре самолета Boeing были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже, проводится оценка состояния двух пораженных молнией самолетов Airbus.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, ГРОЗА, ЛАЙНЕРЫ, МОЛНИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]