Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в субботу об освобождении от занимаемой должности главы исполнительной власти Ясамальского района Баку, сообщает сайт главы государства.
«Распоряжением президента Азербайджана И.Алиева Ибрагим Мехтиев освобождается от занимаемой должности главы ИВ Ясамальского района Баку», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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