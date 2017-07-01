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Внутренняя политика 01.07.2017 15:20

Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в субботу об освобождении от занимаемой должности главы исполнительной власти Ясамальского района Баку, сообщает сайт главы государства.

«Распоряжением президента Азербайджана И.Алиева Ибрагим Мехтиев освобождается от занимаемой должности главы ИВ Ясамальского района Баку», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИВ, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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