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Дальнее зарубежье 01.07.2017 16:08

Мировые политики попрощались в Страсбурге с Гельмутом Колем

Ряд мировых политиков в субботу выступил на церемонии прощания со скончавшимся 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, которая проходила в Страсбурге в здании Европейского парламента.

"Гельмут Коль был настоящим европейцем и другом. Европа ему многое должна", - заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Он добавил, что Г.Коль оставил после себя "колоссальное наследие" для Европы.

В свою очередь председатель Европейского парламента Антонио Таяни сказал, что Г.Коль заслуживает "места в европейском пантеоне славы" благодаря его политике помощи молодым восточноевропейским демократиям после "падения железного занавеса".

"Гельмут Коль дал нам шанс быть частью чего-то большего, чем мы сами", - сказал экс-президент США Билл Клинтон.

На церемонии прощания также выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По окончании церемонии гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего в соборе города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц) состоится панихида и прощание с воинскими почестями.

Согласно последней воле Г.Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.

Г.Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Г.Коль был избран канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Он занимал этот пост 16 лет и 25 лет стоял во главе Христианско-демократического союза (ХДС).

В 1989 году после падения Берлинской стены Г.Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.

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Тэги: ЕС, КОЛЬ, ПРОЩАНИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]