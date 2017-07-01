Мировые политики попрощались в Страсбурге с Гельмутом Колем

Ряд мировых политиков в субботу выступил на церемонии прощания со скончавшимся 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем, которая проходила в Страсбурге в здании Европейского парламента.
"Гельмут Коль был настоящим европейцем и другом. Европа ему многое должна", - заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Он добавил, что Г.Коль оставил после себя "колоссальное наследие" для Европы.
В свою очередь председатель Европейского парламента Антонио Таяни сказал, что Г.Коль заслуживает "места в европейском пантеоне славы" благодаря его политике помощи молодым восточноевропейским демократиям после "падения железного занавеса".
"Гельмут Коль дал нам шанс быть частью чего-то большего, чем мы сами", - сказал экс-президент США Билл Клинтон.
На церемонии прощания также выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По окончании церемонии гроб с телом покойного вертолетом будет доставлен из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего в соборе города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц) состоится панихида и прощание с воинскими почестями.
Согласно последней воле Г.Коля, его тело будет погребено не в Людвигсхафене, где покоятся другие члены его семьи, а на кладбище в Шпайере.
Г.Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).
Г.Коль был избран канцлером Германии 1 октября 1982 года в связи с вотумом недоверия федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Он занимал этот пост 16 лет и 25 лет стоял во главе Христианско-демократического союза (ХДС).
В 1989 году после падения Берлинской стены Г.Коль выступил с инициативой о воссоединении ФРГ и ГДР, которое произошло в октябре 1990 года.
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