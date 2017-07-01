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СНГ 01.07.2017 16:39

Генпрокурор Украины заявляет о скором раскрытии убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", - сказал Ю.Луценко в интервью проекту "Радио Свобода "Настоящее время", отвечая на вопрос, есть ли какие-то данные по делу Д.Вороненкова.

В то же время в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, как отметил Ю.уценко, серьезного прогресса пока не наблюдается.

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕНПРОКУРАТУРА, ВОРОНЕНКОВ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]