Генпрокурор Украины заявляет о скором раскрытии убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

Генеральная прокуратура Украины близка к раскрытию дела об убийстве бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы близки к раскрытию этого дела, и это совсем другая линия", - сказал Ю.Луценко в интервью проекту "Радио Свобода "Настоящее время", отвечая на вопрос, есть ли какие-то данные по делу Д.Вороненкова.

В то же время в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, как отметил Ю.уценко, серьезного прогресса пока не наблюдается.

Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.