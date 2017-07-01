Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 34° Завтра 24° 37° 4 Июл 24° 36° 5 Июл 25° 37°

Дальнее зарубежье 01.07.2017 17:35

Сеул хочет, чтобы Зимняя Олимпиада в Южной Корее помогла примирению корейских народов - посол

Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, должны помочь сближению КНДР с Южной Кореей, заявил в субботу южнокорейский посол в Москве Пак Ро Бёк.

"Правительство Республики Корея делает все, чтобы наши Игры стали поворотным моментом в примирении корейских народов", - сказал дипломат на церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня в московском парке Сокольники.

Он также выразил уверенность, что "сборная России успешно выступит на Олимпиаде в Пхенчхане".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ПРИМИРЕНИЕ


Похожие новости


Путин и Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи "на полях" саммита ШОС обсудят, в том числе ситуацию на Корейском полуострове - Ушаков В Кремле считают позицию нового руководства Южной Кореи в отношении КНДР более взвешенной Путин встретится со спецпосланником нового президента Южной Кореи В Москве не одобряют размещение Кореей ракет вдоль границы с КНДР Госсекретарь США планирует обсудить с главой МИД РФ меры в отношении КНДР в связи с ядерным испытанием - госдеп Москва, Сеул и Пхеньян продолжают обсуждать три совместных проекта, они в разной стадии реализации - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]