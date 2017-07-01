Сеул хочет, чтобы Зимняя Олимпиада в Южной Корее помогла примирению корейских народов - посол

Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане, должны помочь сближению КНДР с Южной Кореей, заявил в субботу южнокорейский посол в Москве Пак Ро Бёк.

"Правительство Республики Корея делает все, чтобы наши Игры стали поворотным моментом в примирении корейских народов", - сказал дипломат на церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня в московском парке Сокольники.

Он также выразил уверенность, что "сборная России успешно выступит на Олимпиаде в Пхенчхане".