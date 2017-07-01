Два человека утонули за минувшие сутки в Каспийском море в Азербайджане

Два человека утонули в пятницу в Каспийском море у берегов Азербайджана, говорится в сводке происшествий на сайте МВД республики в субботу.

Жертвами водной стихии стали жители Баку Гусейн Рагимов и Сабина Абыева. Несчастный случай произошел на пляже в поселке Говсан Сураханского района столицы.

«Тело Г.Рагимова извлечено из воды, поиски тела С.Абыевой продолжаются», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев