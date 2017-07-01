Два человека утонули за минувшие сутки в Каспийском море в Азербайджане

Два человека утонули в пятницу в Каспийском море у берегов Азербайджана, говорится в сводке происшествий на сайте МВД республики в субботу.
Жертвами водной стихии стали жители Баку Гусейн Рагимов и Сабина Абыева. Несчастный случай произошел на пляже в поселке Говсан Сураханского района столицы.
«Тело Г.Рагимова извлечено из воды, поиски тела С.Абыевой продолжаются», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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