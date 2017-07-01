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Происшествия 01.07.2017 15:42

Два человека утонули за минувшие сутки в Каспийском море в Азербайджане

Два человека утонули в пятницу в Каспийском море у берегов Азербайджана, говорится в сводке происшествий на сайте МВД республики в субботу.

Жертвами водной стихии стали жители Баку Гусейн Рагимов и Сабина Абыева. Несчастный случай произошел на пляже в поселке Говсан Сураханского района столицы.

«Тело Г.Рагимова извлечено из воды, поиски тела С.Абыевой продолжаются», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, УТОПЛЕННИКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]