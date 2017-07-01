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Дальнее зарубежье 01.07.2017 16:10

Более 15 человек получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе штата Арканзас

Не менее 17 человек пострадали рано утром в субботу в американском штате Арканзас после того, как в ночном клубе города Литл-Рок произошла стрельба, сообщает телеканал "Фокс-ньюс".

Кроме 17 человек, получивших огнестрельные ранения, есть также пострадавшие от паники, которая началась после выстрелов.

Один из раненых находится в критическом состоянии.

По данным местной полиции, речь не идет об акте терроризма. Согласно предварительным оценкам, в ходе концерта в клубе произошла ссора, которая окончилась стрельбой.

О личности стрелка пока не сообщается.

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Тэги: США, КЛУБ, СТРЕЛЬБА, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]