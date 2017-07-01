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Дальнее зарубежье 01.07.2017 17:04

Румынские пограничники задержали более 20 выходцев из Ирака, пытавшихся попасть в Шенгенскую зону

Пограничная служба Румынии задержала 21 выходца из Ирака, которые пытались незаконно пересечь границу и проникнуть на территорию Венгрии - в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди задержанных - 12 мужчин, три женщины и шесть детей, самому младшему из которых два года.

Пограничники накануне вечером заметили нелегалов, пробиравшихся к границе через кукурузное поле. После этого группу нелегалов остановили и допросили.

АП напоминает, что Румыния не является членом Шенгенской зоны, в отличие от Венгрии.

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Тэги: РУМЫНИЯ, ВЕНГРИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]