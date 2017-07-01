Румынские пограничники задержали более 20 выходцев из Ирака, пытавшихся попасть в Шенгенскую зону

Пограничная служба Румынии задержала 21 выходца из Ирака, которые пытались незаконно пересечь границу и проникнуть на территорию Венгрии - в Шенгенскую зону, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди задержанных - 12 мужчин, три женщины и шесть детей, самому младшему из которых два года.

Пограничники накануне вечером заметили нелегалов, пробиравшихся к границе через кукурузное поле. После этого группу нелегалов остановили и допросили.

АП напоминает, что Румыния не является членом Шенгенской зоны, в отличие от Венгрии.