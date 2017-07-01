Мужчина погиб во время грозы в Дмитровском районе Московской области

Мужчина погиб в результате падения дерева во время непогоды в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в субботу осведомлённый источник.

По его словам, инцидент произошёл в районе села Орудьево Дмировского района Московской области.

"По предварительной информации, в 13:20 во время грозы на квадроцикл упало дерево, 44-летний водитель получил травмы несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.