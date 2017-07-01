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СНГ 01.07.2017 16:21

Мужчина погиб во время грозы в Дмитровском районе Московской области

Мужчина погиб в результате падения дерева во время непогоды в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" в субботу осведомлённый источник.

По его словам, инцидент произошёл в районе села Орудьево Дмировского района Московской области.

"По предварительной информации, в 13:20 во время грозы на квадроцикл упало дерево, 44-летний водитель получил травмы несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ГРОЗА, ЖЕРТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]