Президент Алиев уверен в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Минском

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества между Баку и Минском, сообщает пресс-служба главы государства.
«Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия», - говорится в поздравительном послании И.Алиева на имя президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю национального праздника – Дня независимости.
Президент Азербайджана подчеркнул значительные успехи в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития, достигнутые в Беларуси в последние годы.
«В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия», - отметил И.Алиев.
Р.Бабаев
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