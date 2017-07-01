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СНГ 01.07.2017 17:59

Президент Молдавии ожидает победы социалистов на парламентских выборах в будущем году

Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает на победу своей Партии социалистов (ПСРМ) на выборах в парламент в 2018 году.

"На выборах в парламент в 2018 году мы победим и докажем всему миру серьезность своих намерений и своих планов", - сказал И.Додон на торжественном собрании в субботу, посвященном 20-летию ПСРМ.

Он указал на высокое доверие, которое социалистам оказывают в республике - 48% процентов населения.

"А все потому, что граждане республики знают, что Партии социалистов выступает за государственность Молдавии, за молдавский язык, за православие, за решение приднестровского конфликта, за стратегическое партнерство с Россией и против объединения с Румынией", - сказал президент.

Он признал, что Партию социалистов "склоняли в парламенте к участию в парламентском большинстве".

"Но мы не поддались, мы устояли. Мы добились победы на президентских выборах, но этого мало. Нам важно не останавливаться и победить и на парламентских выборах", - сказал И.Додон, указав на то, что нынешний режим власти в Молдавии не решит проблем ее граждан, как и не решит приднестровский конфликт.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаная, обращаясь к участникам торжественного собрания, сказала: "Вся страна ждала появления общенационально лидера, и она его получила. Я с чувством гордости заявляю, что этого лидера выдвинули мы - Партия социалистов Молдавии".

Лидер ПСРМ сказала, что Партия социалистов "является президентской партией, которая поддерживает Игоря Додона в том, чтобы Молдавия стала членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС)".

"Наша цель - нейтральная Молдавия, которая не ищет врагов, а только друзей и партнеров. Мы выступаем за интеграцию в ЕАЭС, имея при этом хорошие торговые отношения с Евросоюзом. Мы за Молдавию, которая строит мосты с Востоком и Западом", - сказала З.Гречаная.

В торжественном собрании по случаю 20-летия Партии социалистов участвовали представители дружественных партий из России ("Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ), правящих партий Китая, Венгрии, Турции, Азербайджана и КНДР.

Партия социалистов является оппозиционной в молдавском парламенте, обладая наибольшим количеством мандатов в нем (24 из 101-го). Количество членов ПСРМ достигло 15 тыс., она располагает 1 тыс., первичных партийных организаций и 41 территориальной партийной структурой.

И.Додон, победив на выборах в декабре 2016 года, покинул ряды ПСРМ, как того требует законодательство Молдавии. Это не мешает ему поддерживать инициативы ПСРМ, к примеру, предложение о смешанной системе выборов в парламент, когда 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦИАЛИСТЫ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]