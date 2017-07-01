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СНГ 01.07.2017 18:26

В Русской церкви опасаются угрозы принятия Киевом антицерковных законов

В Московском патриархате опасаются, что антицерковные законы на Украине в любой момент могут быть рассмотрены вновь.

Верховная Рада в мае планировала рассмотреть два законопроекта: №4511 (об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном агрессором) и №4128 (о возможности менять подчиненность религиозной общины какому-либо центру). В Украинской православной церкви Московского патриархата расценили их как антицерковные и дискриминационные.

"Эти законопроекты вызвали очень бурную реакцию в самой Украине, против них высказались иерархи Украинской церкви, католики, представители других религиозных организаций, против также высказались главы поместных Церквей, которые сказали, что государство не может вмешиваться в дела Церкви и таким образом дискриминировать ее", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Он напомнил, что в итоге законопроекты не были обсуждены, "но и не было дано никаких гарантий, что их не вынут скоро из-под сукна и не начнут обсуждать".

"Ситуация по-прежнему вызывает у нас большую тревогу", - подчеркнул иерарх.

Он напомнил, что законопроект об ограничении в правах канонической Церкви, не имеющей ни административной, ни финансовой, ни какой-либо иной зависимости от церковного центра в Москве, предлагался на одном основании - ее молитвенной связи с Московским патриархатом.

"На приходах Украинской церкви за богослужением поминается патриарх Московский и всея Руси, а, согласно уставу этой Церкви, избрание Киевского митрополита утверждается патриархом. Это, по сути, единственная связь, которая сохраняется между Украинской церковью и Москвой", - заявил митрополит Иларион.

По его словам, любые церковные вопросы могут решаться только самой Церковью, а если инициатива депутатов получит продолжение, то последствия могут быть плачевными.

"Верующие Украинской православной церкви - это миллионы людей, которые не хотят идти в раскол, даже если их туда палкой будут гнать. Вне закона может оказаться крупнейшая религиозная организация Украины", - заключил глава ОВЦС.

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Тэги: РОССИЯ, ЦЕРКОВЬ, УКРАИНА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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