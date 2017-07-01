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Внутренняя политика 01.07.2017 17:08

Глава ИВ Ясамальского района Баку отправлен в отставку за невыполнение распоряжения президента Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наказал виновных в несанкционированном сносе мечети Гаджи Джавада на территории, именуемой «Советская», заявил помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«В апреле текущего года президент Ильхам Алиев остановил снос мечети Гаджи Джавада, расположенной на территории, именуемой «Советская», и распорядился о создании соответствующей комиссии для всестороннего и объективного изучения данного вопроса», - сказал А.Гасанов госагентству «АзерТАдж».

По его словам, после изучения вопроса комиссия пришла к заключению о неизбежности сноса указанной мечети и доложила об этом главе государства.

«В соответствии с заключением комиссии президент И.Алиев, с учетом мнения местной общины, вынес решение о строительстве новой мечети и, только после окончания строительства новой сносе мечети Гаджи Джавада», - отметил помощник президента.

А.Гасанов подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Азербайджана были выделены финансовые средства и место под строительство более благоустроенной, красивой и современной мечети на улице Шарифзаде Ясамальского района столицы, и были начаты соответствующие строительные работы.

«Однако, некоторые должностные лица в нарушение поручения президента, не дождавшись окончания строительства новой мечети, самостоятельно приняли решение о сносе мечети Гаджи Джавада. Сразу же после получения информации о данном вопросе президент И.Алиев распорядился о серьезном наказании этих должностных лиц», - отметил он.

По словам помощника президента, основной виновник в данном вопросе уже освобожден с должности главы ИВ Ясамальского района.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился в субботу об освобождении Ибрагима Мехтиева от занимаемой должности главы исполнительной власти Ясамальского района Баку.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЧИНОВНИК, НАКАЗАНИЕ


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