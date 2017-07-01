В рамках семилетней программы вооружения в РФ будут заложены субмарины пятого поколения - замглавкома ВМФ

Российский оборонно-промышленный комплекс в рамках реализации новой Госпрограммы вооружения (2018-2025 годы) начнет работу над подводными лодками пятого поколения, сообщил заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

"Проектирование этих кораблей начнется, и они будут заложены", - сказал В.Бурсук в субботу на Международном военно-морском салоне, отвечая на вопрос "Интерфакса".