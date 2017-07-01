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СНГ 01.07.2017 19:28

В рамках семилетней программы вооружения в РФ будут заложены субмарины пятого поколения - замглавкома ВМФ

Российский оборонно-промышленный комплекс в рамках реализации новой Госпрограммы вооружения (2018-2025 годы) начнет работу над подводными лодками пятого поколения, сообщил заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

"Проектирование этих кораблей начнется, и они будут заложены", - сказал В.Бурсук в субботу на Международном военно-морском салоне, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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Тэги: РОССИЯ, СУБМАРИНЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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