У монархии много преимуществ перед любыми выборными формами правления - митрополит Иларион

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отмечает преимущества монархии и допускает готовность Церкви поучаствовать в диалоге о ее восстановлении, если таковой начнется.
"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", - сказал иерарх в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), комментируя высказывания католикоса-патриарха всея Грузии Илии II о возможности восстановления монархии в этой стране.
По мнению митрополита Илариона, человек, который помазывается на царство священнослужителями и получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, а "санкцию от Бога через Церковь на свое правление, и оно является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику, - это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления.
При этом он указал на то, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством.
"Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", - подчеркнул митрополит.
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