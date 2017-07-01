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СНГ 01.07.2017 19:55

У монархии много преимуществ перед любыми выборными формами правления - митрополит Иларион

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отмечает преимущества монархии и допускает готовность Церкви поучаствовать в диалоге о ее восстановлении, если таковой начнется.

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", - сказал иерарх в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК), комментируя высказывания католикоса-патриарха всея Грузии Илии II о возможности восстановления монархии в этой стране.

По мнению митрополита Илариона, человек, который помазывается на царство священнослужителями и получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, а "санкцию от Бога через Церковь на свое правление, и оно является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику, - это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления.

При этом он указал на то, что Церковь занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством.

"Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", - подчеркнул митрополит.

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Тэги: РОССИЯ, МОНАРХИЯ, МИТРОПОЛИТ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]