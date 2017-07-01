Пожар произошел в Ширванском национальном парке Азербайджана

Возгорание произошло в субботу на территории Ширванского национального парка, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.

«1 июля примерно в 14:45 часов произошел пожар на территории Ширванского национального парка. Возгорание было зафиксировано после того, как по территории национального парка проехали две грузовые машины, используемые компанией «Salyanoil», - отмечается в сообщении.

В связи с этим высказываются предположения, что источником возгорания стали предметы, выпавшие на землю из указанных грузовиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники местных структур МЭПР и противопожарной службы МЧС Азербайджана совместными усилиями локализовали огонь.

«Пожар был потушен примерно в 15:30 часов. На территории площадью 0,7 га сгорели сухая трава и кусты. Ни одно дерево не пострадало», - сообщает пресс-служба МЭПР.

С целью установления причин пожара руководство Ширванского нацпарка обратилось в районное отделение полиции.

В настоящее время ведется оценка нанесенного парку ущерба.

Р.Бабаев