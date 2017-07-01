Пожар произошел в Ширванском национальном парке Азербайджана

Возгорание произошло в субботу на территории Ширванского национального парка, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана.
«1 июля примерно в 14:45 часов произошел пожар на территории Ширванского национального парка. Возгорание было зафиксировано после того, как по территории национального парка проехали две грузовые машины, используемые компанией «Salyanoil», - отмечается в сообщении.
В связи с этим высказываются предположения, что источником возгорания стали предметы, выпавшие на землю из указанных грузовиков.
Прибывшие на место происшествия сотрудники местных структур МЭПР и противопожарной службы МЧС Азербайджана совместными усилиями локализовали огонь.
«Пожар был потушен примерно в 15:30 часов. На территории площадью 0,7 га сгорели сухая трава и кусты. Ни одно дерево не пострадало», - сообщает пресс-служба МЭПР.
С целью установления причин пожара руководство Ширванского нацпарка обратилось в районное отделение полиции.
В настоящее время ведется оценка нанесенного парку ущерба.
Р.Бабаев
Глава ИВ Ясамальского района Баку отправлен в отставку за невыполнение распоряжения президента Алиева
Президент Алиев уверен в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Минском
Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности главу ИВ Ясамальского района
Вкладчики 11 банков, закрытых в Азербайджане в 2016г, получили компенсаций на 733 млн манатов
Anglo Asian Mining по итогам 2016г получила доналоговую прибыль в размере около $7 млн от деятельности в Азербайджане
ADIF намерен продать инкассаторские автомобили Texnikabank и банкоматы Atra Bank
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Закон о реновации жилья в Москве подписан президентом РФ
Путин подписал закон о создании в РФ "реестра коррупционеров" среди чиновников
Столкновения в Марави на Филиппинах вынудили оставить дома почти 400 тыс. человек
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»