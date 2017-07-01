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Дальнее зарубежье 01.07.2017 20:45

Более 14 тыс. человек приняли участие в марше в защиту демократии в Гонконге

Активисты вышли на улицы Гонконга на марш в защиту демократии в субботу - в 20-летнюю годовщину возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, сообщает сайт англоязычного издания "Саут чайна морнинг пост".

По данным полиции, на марш, который проводится ежегодно, собрались около 14,5 тыс. человек - самый низкий показатель с 2003 года. Сами организаторы демонстрации рассчитывали собрать до 100 тыс. человек.

Передача Гонконга от Великобритании Китаю состоялась в 1997 году. Согласно ранее достигнутым между Пекином и Лондоном договоренностям, в рамках принципа "одна страна, две системы" Гонконг до 2047 года будет пользоваться широкой автономией.

Однако в четверг глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что обязательства Великобритании перед Гонконгом остаются прежними, и добавил, что успех Гонконга будет зависеть от обеспечения прав и свобод местных жителей.

В ответ в МИД КНР накануне отметили, что Великобритания более не имеет каких-либо прав на управление Гонконгом.

Ранее в субботу председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи предостерег от попыток вмешательства во внутреннюю жизнь Китая. Он подчеркнул, что использование Гонконга "для проникновения и саботажа материковой части Китая является пересечением "красной линии", и это абсолютно недопустимо".

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]