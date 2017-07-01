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СНГ 01.07.2017 19:02

Путин в разговоре с эмиром Катара подчеркнул важность усилий, направленных на нормализацию ситуации вокруг этой арабской страны

Президент России Владимир Путин подчеркивает важность дипломатических усилий по нормализации ситуации вокруг Катара.

По инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор В.Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации", - говорится в сообщении.

В ходе разговора был "продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-катарского сотрудничества с акцентом на реализацию ряда перспективных проектов, в том числе в инвестиционной и энергетической сферах".

Условлено о контактах на различных уровнях, информирует пресс-служба.

Ранее в субботу состоялся разговор В.Путина с королем Бахрейна по инициативе барейнской стороны. Во время этого разговора также обсуждалась тема Катара.

"При обмене мнениями по ситуации, сложившейся вокруг Катара, отмечено, что это оказывает негативное влияние на и без того непростое положение дел в ближневосточном регионе. Подчеркнута необходимость налаживания прямого взаимоуважительного диалога между всеми вовлеченными в этот конфликт государствами", - говорилось в сообщении кремлевской пресс-службы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАТАР, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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