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СНГ 01.07.2017 20:38

Путин подписал закон о ратификации протокола о прекращении аренды полигона Эмба в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола между Россией и Казахстаном, предусматривающий прекращение аренды российской стороной испытательного полигона Эмба в Казахстане.

Текст документа в субботу был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному 20 октября 2016 года в Москве, действие соглашения между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба прекращено 1 января 2017 года.

В рамках данного протокола Россия передает Казахстану арендованные участки, движимое и недвижимое имущество в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии, а в случае невозможности возмещает стоимостный эквивалент имущества с учетом его износа на момент окончания срока аренды.

В документе отмечается, что недвижимое имущество включает в себя 16 зданий, которые до 2010 года охранялись российской стороной от разграбления. 15 зданий переданы в коммунальную собственность Актюбинской области, а одно здание - общежитие - передано министерству обороны.

Также уточняется, что возвращенный полигон не будет использоваться для военных целей. Земли могут быть использованы для сельскохозяйственных целей либо для добычи полезных ископаемых.

Кроме того, протокол содержит положения, которые подробно регламентируют процедуру разрешения споров и разногласий между сторонами.

В настоящее время Россия арендует у Казахстана еще три полигона в Карагандинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Соглашение между Казахстаном и Россией об условиях использования и аренды полигона Эмба было подписано 20 января 1995 года, договор между правительством Казахстана и России об аренде испытательного полигона Эмба - 18 октября 1996 года. По данным министерства финансов Казахстана, ежегодно Россия выплачивала Казахстану за аренду полигона Эмба почти $718 тыс. Общая сумма оплаты по четырем полигонам составляла $20,7 млн.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола с РФ, предусматривающего прекращение аренды Россией испытательного полигона Эмба в Актюбинской области республики, сообщила пресс-служба главы государства 5 апреля.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ПОЛИГОН


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