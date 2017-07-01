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СНГ 01.07.2017 21:45

Путин подписал закон о создании в РФ "реестра коррупционеров" среди чиновников

Президент РФ Владимир Путин утвердил внесение изменений в статью 419 федерального закона "О прокуратуре РФ", предполагающий создание в России реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Текст закона, принятого Госдумой 7 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

В такой реестр будут попадать уволенные высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.

В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Соответствующая обязанность работодателя по включению в такой реестр работников уволенных по утрате доверия прописывается в Трудовом кодексе.

Закон предполагает формирование единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Он позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм.

В сопроводительных документах к новому закону приводились данные, согласно которым в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тыс. чиновников за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

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Тэги: РОССИЯ, ЧИНОВНИКИ, РЕЕСТР, ЗАКОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]