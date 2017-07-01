Президент РФ Владимир Путин утвердил внесение изменений в статью 419 федерального закона "О прокуратуре РФ", предполагающий создание в России реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
Текст закона, принятого Госдумой 7 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.
В такой реестр будут попадать уволенные высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, а также военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие.
В реестр попадут также уволенные из-за коррупции работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медстрахования. Соответствующая обязанность работодателя по включению в такой реестр работников уволенных по утрате доверия прописывается в Трудовом кодексе.
Закон предполагает формирование единого информационного ресурса - реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, говорится в сопроводительных материалах к документу.
Он позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм.
В сопроводительных документах к новому закону приводились данные, согласно которым в период с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия уволены 1,2 тыс. чиновников за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
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