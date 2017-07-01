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СНГ 01.07.2017 21:59

Закон о реновации жилья в Москве подписан президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос "хрущевок" и переселение их жителей в новые дома.

Текст закона, принятого Госдумой 14 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома "первого периода индустриального домостроения" и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит дома, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома - более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса "молчунов" к противникам или сторонникам реновации.

Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

Голоса жителей, которые не приняли участие в голосовании, будут распределены пропорционально между теми, кто за, и теми, кто против вступления в программу реновации. Такое правило не позволит использовать голоса "молчунов" для того, чтобы провести то или иное решение.

Определяется, что при переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценную квартиру, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается: жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь "улучшенную отделку"; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату.

Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.

Подписанный президентом ФЗ носит название "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве".

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, РЕНОВАЦИЯ, ЗАКОН


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