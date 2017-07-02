Закон о блокировке копий пиратских сайтов подписан президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в Интернете.

Текст закона, принятого Госдумой 23 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Данный закон направлен на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие "копия заблокированного сайта". Закон считает такой копией "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета". Размещение копии заблокированного сайта не допускается.

В законе также прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта.

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.