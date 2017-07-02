Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 36° 4 Июл 25° 36° 5 Июл 24° 34°

СНГ 02.07.2017 10:27

Закон о блокировке копий пиратских сайтов подписан президентом РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов в Интернете.

Текст закона, принятого Госдумой 23 июня и одобренного Советом Федерации 28 июня, размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Данный закон направлен на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете.

В законе вводится понятие "копия заблокированного сайта". Закон считает такой копией "сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав или информации, необходимой для их получения с использованием интернета". Размещение копии заблокированного сайта не допускается.

В законе также прописана процедура принятия решения Минкомсвязью о признании сайта копией заблокированного на основании методик, утвержденных правительством. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного сайта.

Кроме этого, уточнен перечень лиц, которые будут вправе инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса - это и федеральные органы исполнительной власти и правообладатели.

Закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Вводимый законом механизм касается только российских фильмов, поскольку государство намерено защитить свои вложения в отечественный кинематограф.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, САЙТЫ, "ЗЕРКАЛА", ЗАКОН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]