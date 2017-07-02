ВМФ России проведёт в Каспийском море учения по защите объектов добычи углеводородов от атак НВФ

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого артиллерийского корабля "Махачкала" и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Астрахань и вышел в открытое море для выполнения учебно-боевых задач, сообщает в воскресенье штаб Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ и судоходства экипажи кораблей проведут двухдневные учения по защите, объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз незаконных вооружённых формирований (НВФ)", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Также экипажи отработают задачи по совместному маневрированию отряда кораблей, элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям, говорится в пресс-релизе.

Среди задач отряда - демонстрация Военно-морского флага РФ и обеспечение присутствия кораблей ВМФ в Каспийском море. "Всего в морском походе за 25 суток плавания экипажи кораблей пройдут более 1 500 миль и в очередной раз проверят слаженность, боевую готовность к выполнению задач по предназначению", - информирует штаб округа.