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СНГ 02.07.2017 11:31

ВМФ России проведёт в Каспийском море учения по защите объектов добычи углеводородов от атак НВФ

Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого артиллерийского корабля "Махачкала" и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Астрахань и вышел в открытое море для выполнения учебно-боевых задач, сообщает в воскресенье штаб Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе выполнения задач по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ и судоходства экипажи кораблей проведут двухдневные учения по защите, объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз незаконных вооружённых формирований (НВФ)", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Также экипажи отработают задачи по совместному маневрированию отряда кораблей, элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям, говорится в пресс-релизе.

Среди задач отряда - демонстрация Военно-морского флага РФ и обеспечение присутствия кораблей ВМФ в Каспийском море. "Всего в морском походе за 25 суток плавания экипажи кораблей пройдут более 1 500 миль и в очередной раз проверят слаженность, боевую готовность к выполнению задач по предназначению", - информирует штаб округа.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ВМФ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]