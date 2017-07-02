Второе уголовное дело возбуждено по факту аварии с участием автобуса в Татарстане, в которой погибли 13 человек

Следственное управление СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту крупной аварии с участием рейсового автобуса в Татарстане, в результате которой, по последним данным, 13 человек погибли, еще 15 получили ранения.
Как заявила в воскресенье журналистам помощник руководителя республиканского СУ СКР Эльвира Газизова, дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)
"По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика", - также сказала она.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Из автобуса извлечены 8 тел погибших, их личности устанавливаются.
В свою очередь, как сообщает МВД Татарстана, "в настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двух водителей автобуса". По данным полиции, точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров сейчас выясняется, "поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков".
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся. В аварии погибли 13 человек, пострадали 15. 12 пострадавших находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение.
Ранее Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)",
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