Добыча нефти в РФ в I полугодии 2017г - 272,285 млн т, на 0,9% выше 6 мес. 2016г

Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в I полугодии 2017 г. вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 272,285 млн тонн (11,027 млн баррелей в сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

При этом следует учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.

В июне 2017 г. в России добыто 44,801 млн тонн нефти, среднесуточная добыча достигла 10,946 млн баррелей. По сравнению с июнем 2016 года добыча прошлого месяца выросла на 0,9%.

В то же время по сравнению с добычей в октябре 2016 года (47,494 млн тонн, 11,230 млн б/с) показатель июня-2017 демонстрирует снижение на 5,7%. Именно октябрь 2016 г. был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

НК "Роснефть" за первые полгода добыла 93,266 млн тонн нефти (в июне - 15,400 млн тонн), "Башнефть" - 10,704 млн тонн (1,711 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 40,666 млн тонн (6,677 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 30,075 млн тонн (4,934 млн тонн), "Газпром нефть" - 19,494 млн тонн (3,211 млн тонн), "Татнефть" - 14,381 млн тонн (2,362 млн тонн), "Славнефть" - 7,246 млн тонн (1,174 млн тонн), "РуссНефть" - 3,472 млн тонн (в июне - 0,571 млн тонн).

Как сообщалось, "Роснефть" в середине октября 2016г купила 50,0755% акций "Башнефти", однако "ЦДУ ТЭК" в статистике по-прежнему учитывает добычу "Башнефти" отдельно.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в январе-июне 2017 г. было добыто 39,250 млн тонн сырья (в июне - 6,458 млн тонн). "ЦДУ ТЭК" не приводит отдельно данные по "Газпрому", они включены в строку "Прочие недропользователи" расчетно.

Операторы СРП за указанный период добыли 8,843 млн тонн углеводородного сырья (в мае - 1,508 млн тонн).