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ТЭК 02.07.2017 11:58

Добыча газа в РФ в I полугодии 2017 г. выросла на 11,3%, до 342,543 млрд куб. м

Объем добычи газа в РФ в январе-июне 2017 года вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 342,543 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

Стоит учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.

В июне в России было произведено 51,282 млрд куб. м газа (рост на 20,6% относительно июня прошлого года, когда было добыто 42,510 млрд куб. м).

Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за I полугодие добыли 257,052 млрд куб. м топлива (37,967 млрд куб м - в июне).

Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" за полгода произвел 23,367 млрд куб. м (в июне - 3,645 млрд куб. м). Операторы СРП в январе-июне добыли 12,494 млрд куб. м (в июне - 1,725 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 23,776 млрд куб. м (в июне - 3,715 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 10,421 млрд куб. м (1,771 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 5,026 млрд куб. м (0,811 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 7,224 млрд куб. м (в июне - 1,114 млрд куб. м).

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]