Добыча газа в РФ в I полугодии 2017 г. выросла на 11,3%, до 342,543 млрд куб. м

Объем добычи газа в РФ в январе-июне 2017 года вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 342,543 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
Стоит учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем в феврале 2016 г.
В июне в России было произведено 51,282 млрд куб. м газа (рост на 20,6% относительно июня прошлого года, когда было добыто 42,510 млрд куб. м).
Данные по добыче "Газпрома" "ЦДУ ТЭК" отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в строку "Прочие недропользователи", которые за I полугодие добыли 257,052 млрд куб. м топлива (37,967 млрд куб м - в июне).
Один из крупнейших независимых производителей газа - "НОВАТЭК" за полгода произвел 23,367 млрд куб. м (в июне - 3,645 млрд куб. м). Операторы СРП в январе-июне добыли 12,494 млрд куб. м (в июне - 1,725 млрд куб. м).
Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" за рассматриваемый период добыли следующие НК: "Роснефть" - 23,776 млрд куб. м (в июне - 3,715 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 10,421 млрд куб. м (1,771 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" - 5,026 млрд куб. м (0,811 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 7,224 млрд куб. м (в июне - 1,114 млрд куб. м).
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