В Афганистане совершено вооруженное нападение на прихожан мечети, 13 человек погибли

Неизвестные вооруженные лица расстреляли 13 человек в провинции Балх на северо-западе Афганистана.

Депутат парламента от провинции Балх Гулалай Нур сообщила СМИ, что накануне в уезде Чимтал боевики совершили вооруженное нападение на мечеть, где прихожане готовились к молитве после полудня. Мотивы нападения экстремистов на мирных граждан не известны.

По ее словам, семеро из жертв экстремистов были членами одной семьи и не имели никакого отношения к правительственным структурам.

Начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани подтвердил факт нападения на прихожан, сообщив, что по данному факту начато расследование.

Ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за нападение.