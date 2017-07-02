В Афганистане совершено вооруженное нападение на прихожан мечети, 13 человек погибли

Неизвестные вооруженные лица расстреляли 13 человек в провинции Балх на северо-западе Афганистана.
Депутат парламента от провинции Балх Гулалай Нур сообщила СМИ, что накануне в уезде Чимтал боевики совершили вооруженное нападение на мечеть, где прихожане готовились к молитве после полудня. Мотивы нападения экстремистов на мирных граждан не известны.
По ее словам, семеро из жертв экстремистов были членами одной семьи и не имели никакого отношения к правительственным структурам.
Начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани подтвердил факт нападения на прихожан, сообщив, что по данному факту начато расследование.
Ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за нападение.
Армения подвергла позиции ВС Азербайджана минометному и гранатометному обстрелу - Минобороны
Глава ИВ Ясамальского района Баку отправлен в отставку за невыполнение распоряжения президента Алиева
Президент Алиев уверен в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между Баку и Минском
Газпром обсудил с ГНКАР поставки газа в Азербайджан
Добыча газа в РФ в I полугодии 2017 г. выросла на 11,3%, до 342,543 млрд куб. м
Добыча нефти в РФ в I полугодии 2017г - 272,285 млн т, на 0,9% выше 6 мес. 2016г
Шесть членов одной семьи пострадали в ДТП на западе Азербайджана
Пожар произошел в Ширванском национальном парке Азербайджана
Два человека утонули за минувшие сутки в Каспийском море в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»