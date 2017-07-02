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Дальнее зарубежье 02.07.2017 13:59

В Афганистане совершено вооруженное нападение на прихожан мечети, 13 человек погибли

Неизвестные вооруженные лица расстреляли 13 человек в провинции Балх на северо-западе Афганистана.

Депутат парламента от провинции Балх Гулалай Нур сообщила СМИ, что накануне в уезде Чимтал боевики совершили вооруженное нападение на мечеть, где прихожане готовились к молитве после полудня. Мотивы нападения экстремистов на мирных граждан не известны.

По ее словам, семеро из жертв экстремистов были членами одной семьи и не имели никакого отношения к правительственным структурам.

Начальник пресс-центра управления полиции провинции Балх Ширхан Дурани подтвердил факт нападения на прихожан, сообщив, что по данному факту начато расследование.

Ни одна из экстремистских групп не взяла на себя ответственность за нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ОБСТРЕЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]