2 июля объявлено в Татарстане Днем траура

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура в связи с крупной автокатастрофой в Заинском районе республики, повлекшей многочисленные жертвы.

"Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе Республики Татарстан 2 июля 2017 года, соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан", - говорится в тексте указа, обнародованном на сайте правительства республики в воскресенье

В день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги Татарстана, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Также президент Татарстана в своем указе поручил кабинету министров республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия.

Кроме того, Р.Миннинханов направил телеграммы со словами соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП врио главы Удмуртской республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.

"От имени татарстанцев и от меня лично прошу принять искренние слова сопереживания и поддержки в связи с ужасной трагедией, произошедшей прошлой ночью с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск. Известие о множестве погибших, особенно о смерти детей, болью отозвалось в наших сердцах. Мы глубоко соболезнуем всем, кто в результате аварии потерял своих родных и близких, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте телеграмм.

Президент Татарстана также выразил слова соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП в Заинске.

"Страшная трагедия унесла жизни людей. Сделаем все, чтобы разобраться в обстоятельствах. Соболезную семьям погибших. Скорбим", - приводятся в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся. В аварии погибли 13 человек, пострадали 15. 12 пострадавших находятся в стационарах больниц, трое отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) Назначены судебно-медицинские экспертизы. Из автобуса извлечены 8 тел погибших, их личности устанавливаются.

По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.