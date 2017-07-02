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СНГ 02.07.2017 12:36

Число погибших в автобусной аварии в Татарстане выросло до 14 человек

Количество погибших в крупной аварии с участием рейсового автобуса в Татарстане достигло 14 человек, сообщила журналистам помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвира Газизова.

По ее словам, тела всех погибших извлечены из автобуса. В настоящий момент в больнице в Набережных Челнах находится шесть пострадавших, еще шесть в медсанчасти города Альметьевска. "Не пострадали три человека, в том числе 17-летний", - сказала Э.Газизова.

Большинство пассажиров автобуса ехали в Ижевск.

Кроме того, Э.Газизова заявила агентству "Интерфакс-Поволжье", что сейчас рассматривается несколько версий причин ДТП.

"Среди них - водитель автобуса был ослеплен фарами, либо он заснул за рулем, либо не справился с управлением при обгоне. Сейчас все обстоятельства устанавливаются", - сказала она.

Как сообщается в пресс-релизе правительства Самарской области, в этой аварии, по предварительным данным, погибли шесть жителей региона, пять человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане.

"Списки погибших и пострадавших еще уточняются, поскольку документы пассажиров сгорели", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба

Сообщается также, что автобус принадлежит компании "Евразийская корпорация автовокзалов", виновник аварии устанавливается.

Муниципалитеты Самары и Тольятти возьмут на себя доставку тел погибших и при необходимости окажут помощь родственникам в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск. Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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