Осужденный за взяточничество экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел на свободу после того, как отбыл часть срока по обвинению в коррупции, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам представителя управления тюрем Израиля Асафа Либрати, 71-летний Э.Ольмерт провел за решеткой 16 месяцев и в настоящее время направляется домой.

Как отмечает АП, израильский экс-премьер был освобожден досрочно, однако в ближайшем будущем он обязан отмечаться в местном отделении полиции дважды в месяц. Кроме того, ему пока запрещено давать интервью прессе.

Э.Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима с 1993 по 2003 годы. Именно тогда, согласно версии обвинения, Э.Ольмерт получил взятки в обмен на разрешение на строительство роскошного жилого комплекса в Иерусалиме "Холилэнд".

На посту премьер-министра он проработал с апреля 2006 по сентябрь 2008 года. Э.Ольмерт был вынужден подать в отставку в 2008 году из-за "дела Холилэнд".

В 2014 году суд приговорил Э.Ольмерта к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с шести лет до 18 месяцев.

В итоге Э.Ольмарт был освобожден досрочно в связи с проблемами со здоровьем.