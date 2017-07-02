Осужденный за взяточничество экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел на свободу после того, как отбыл часть срока по обвинению в коррупции, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По словам представителя управления тюрем Израиля Асафа Либрати, 71-летний Э.Ольмерт провел за решеткой 16 месяцев и в настоящее время направляется домой.
Как отмечает АП, израильский экс-премьер был освобожден досрочно, однако в ближайшем будущем он обязан отмечаться в местном отделении полиции дважды в месяц. Кроме того, ему пока запрещено давать интервью прессе.
Э.Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима с 1993 по 2003 годы. Именно тогда, согласно версии обвинения, Э.Ольмерт получил взятки в обмен на разрешение на строительство роскошного жилого комплекса в Иерусалиме "Холилэнд".
На посту премьер-министра он проработал с апреля 2006 по сентябрь 2008 года. Э.Ольмерт был вынужден подать в отставку в 2008 году из-за "дела Холилэнд".
В 2014 году суд приговорил Э.Ольмерта к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с шести лет до 18 месяцев.
В итоге Э.Ольмарт был освобожден досрочно в связи с проблемами со здоровьем.
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