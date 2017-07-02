Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 36° 4 Июл 25° 36° 5 Июл 24° 34°

Дальнее зарубежье 02.07.2017 14:27

Осужденный за взяточничество экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт досрочно вышел на свободу после того, как отбыл часть срока по обвинению в коррупции, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам представителя управления тюрем Израиля Асафа Либрати, 71-летний Э.Ольмерт провел за решеткой 16 месяцев и в настоящее время направляется домой.

Как отмечает АП, израильский экс-премьер был освобожден досрочно, однако в ближайшем будущем он обязан отмечаться в местном отделении полиции дважды в месяц. Кроме того, ему пока запрещено давать интервью прессе.

Э.Ольмерт занимал пост мэра Иерусалима с 1993 по 2003 годы. Именно тогда, согласно версии обвинения, Э.Ольмерт получил взятки в обмен на разрешение на строительство роскошного жилого комплекса в Иерусалиме "Холилэнд".

На посту премьер-министра он проработал с апреля 2006 по сентябрь 2008 года. Э.Ольмерт был вынужден подать в отставку в 2008 году из-за "дела Холилэнд".

В 2014 году суд приговорил Э.Ольмерта к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Однако в декабре 2015 года приговор экс-премьеру был смягчен с шести лет до 18 месяцев.

В итоге Э.Ольмарт был освобожден досрочно в связи с проблемами со здоровьем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Экс-премьеру Израиля Ольмерту грозит от шести лет тюрьмы за взяточничество Завершились похороны экс-премьера Израиля Шарона Экс-премьер Израиля Шарон остается в крайне тяжелом состоянии Экс-премьер Израиля приговорен к одному году условно

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]