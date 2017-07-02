В мэрии Москвы сообщили о завершении работ по ликвидации последствий стихии

Работы по устранению последствий ливня, обрушившегося на столицу 30 июня, практически завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков "Интерфаксу" в воскресенье.

"Удалено порядка 2,5 тыс. поваленных деревьев. Наибольшее количество - почти 1800 деревьев - находились на территории Северо-Восточного административного округа", - рассказал П.Бирюков.

Он уточнил, что сильнее всего от непогоды пострадали районы Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский.

"Ураган в Москве повредил 22 кровли. Все они уже восстановлены", - подчеркнул зам мэра.

По его информации, основная часть работ по устранению последствий ливня была завершена еще вечером 1 июля.

"В работах было задействовано 1400 единиц техники, а также более 5 тыс. сотрудников ЖКХ", - поясни глава комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что за считанные часы 30 июня в Москве выпало порядка 70% месячной нормы осадков. Сильный ливень не привел к подтоплениям московских улиц, в городе не было зафиксировано отключение потребителей от систем энерго-, водо- и газоснабжения.

В связи с ухудшением погодных условий в Москве было организовано круглосуточное дежурство 375 бригад "Мосводостока", а также более 290 единиц техники.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал непогоду в Москве стихией.

"Пережил еще одну стихию", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" 30 июня.

Мэр заявил, что городское хозяйство в условиях непогоды работало без перебоев.

В Москве был создан оперативный межведомственный штаб во главе с заместителей мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства П.Бирюковым, который принимал оперативные решения по устранению всех внештатных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой в Москве.